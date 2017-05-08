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نجولو كانتي يحصد جائزة النقاد الرياضيين

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نجولو كانتي يحصد جائزة النقاد الرياضيين نجولو كانتي يحصد جائزة النقاد الرياضيين

التحرير

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اختارت رابطة النقاد الرياضيين، نجولو كانتي، لاعب وسط نادي تشيلسي، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه بالجائزة الرسمية لأفضل لاعب في "البريميرليج" هذا الموسم، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقترب كانتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع "تشيلسي"، للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه باللقب الموسم الماضي رفقة ليستر سيتي، ويعد الفرنسي اللاعب رقم 18، الذي يحصل على جائزة أفضل لاعب وجائزة النقاد لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، حيث سبقه 18 لاعبا منهم تيري هنري وكريستيانو رونالدو.

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وتفوق كانتي على زميله إيدين هازارد، وديلي ألي، نجم توتنهام، الذي حل في المركز الثالث، وأعرب اللاعب الفرنسي عن شعوره بالفخر الكبير للفوز بتلك الجائزة، في ظل تواجد العديد من اللاعبين المميزين في تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي بشكل عام.

وحصل كانتي وهازارد على نحو 65% من الأصوات، بينما توزعت الأصوات المتبقية على زلاتان إبراهيموفيتش ودييجو كوستا وأليكسيس سانشيز، وخاض كانتي 33 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي وبلغت نسبة انتصارات الفريق معه 76% ونجح في تسجيل هدف وصناعة مثله وبلغت دقة تمريراته 88.7%، وبلغ معدل افتكاكه للكرة 3.5 في المباراة الواحدة، وقطع مسافة 383.41 كيلومتر.

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التحرير

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