سباليتي نادم على تدريب روما بسبب توتي

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أعرب المدرب الإيطالي لوسيانو سباليتي، عن ندمه بالعودة من جديد إلى صفوف روما، بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها لعدم إشراكه قائد الفريق فرانشيسكو توتي في فوز ذئاب العاصمة أمس على ميلان برباعية في السان سيرو.

ويخوض توتي موسمه الأخير مع روما قبل اعتزاله بنهاية الموسم، ولم يشارك سوى في 15 مباراة في الدوري، وعلى الرغم من لافتات الوداع التي وضعتها جماهير ميلان للقائد توتي، إلا أن لوسيانو سباليتي رفض إشراكه في المباراة وفضل الزج بستيفان الشعراوي بدلا منه.

وعند سؤاله عن السبب وراء عدم مشاركة توتي، قال سباليتي: "دائمًا ما تطرح الأسئلة حول نفس الأمر، فبدلا من الإشادة بالفريق نتحدث عن توتي، كيف لي أن أشرك لاعبًا بحجم توتي لمدة 5 دقائق فقط، ستكون إهانة كبيرة لأسطورة مثله، وإذا لم أشركه في المباراة أتعرض للانتقادات أيضًا".

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وأضاف: "اليوم حققنا رقمًا مميزًا بالفوز في 6 مباريات متتالية خارج ملعبنا، وقدمنا أمورًا كثيرة عظيمة حتى لو لم نقدم مستوى مبهرًا ولكن الإحصائيات تؤكد ذلك، ولكن يبقى الهدف الأكبر هو صراعنا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالمباراة بأي شكل ممكن".

وتابع "نحن فريق جيد للغاية، وكان علينا قتل المباراة مبكرًا، فلولا تسجيلنا الهدف الثالث لتعرضنا لضغط كبير طوال المباراة، وبالرجوع إلى توتي لا أرغب في أن تكون المناقشة حول عدم إشراكي لأسطورة ولاعب بتاريخ كبير ولكني أتعامل مع لاعب في الفريق، مشيرًا إلى أن كثرة الحديث عن توتي تشعره بالندم لرجوعه إلى روما من جديد".