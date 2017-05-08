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تناول الطعام والنوم بهذه الطريقة يحدان من بدانة الأطفال

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تناول الطعام والنوم بهذه الطريقة يحدان من بدانة الأطفال تناول الطعام والنوم بهذه الطريقة يحدان من بدانة الأطفال

مصراوي Masrawy

نصائح للحد من بدانة الاطفال

أ ش أ:

أسفرت نتائج دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في كولاج الصحة العامة بجامعة أوهايو الأمريكية، أن النوم وتناول الطعام في ساعات منتظمة يحمي الأطفال من البدانة، فالروتين العائلي يحد من بدانة الأطفال.

وشملت الدراسة توجيه الأسئلة إلى أهالي نحو 11 ألف طفل لمعرفة نظام حياتهم اليومية بالنسبة للذين يبلغون 3 سنوات، فكان 41% يذهبون إلى السرير في ساعة منتظمة و47% منهم يتناولون طعامهم في ساعات محددة و23% يأخذون ساعة لمشاهدة التلفزيون أو ألعاب الفيديو، وتم وزن الأطفال وقياس طولهم وعرضهم وعندما بلغوا 11 عاما، لوحظ أن 6% منهم أصبحوا بدناء وكانوا ضمن المجموعة التي لا تتبع روتين الساعات اليومية ما ثبت وجود علاقة بين روتين النوم وخطورة الوقوع فريسة للبدانة، وكان خطر البدانة واضحا لدى الأطفال الذين لا يتبعون ساعات محدده للنوم.

يذكر أن الأطفال الذين لديهم ساعة محددة ومنتظمة في النوم وينامون مبكرا؛ ينامون أفضل وبسرعة ولا يستيقظون أثناء الليل وليس لديهم أية مشاكل في تكوينهم.

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مصراوي Masrawy

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