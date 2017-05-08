ضبط 5 أطنان أعلاف وزيت "مغشوشة" بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم الإثنين، 5 أطنان و500 كيلو أعلاف دواجن وزيت صويا "مغشوشة" وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع بمركز السنطة، بالإضافة إلى 24 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بالمحلة الكبرى.

كان العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط "إبراهيم.أ"، 69 سنة، المدير المسئول عن مصنع أعلاف بقرية ميت غزال بمركز السنطة بحوزته 100 جوال أعلاف زنة الواحد 25 كيلو و2 "تنك" زيت صويا سعة الواحد 1500 كيلو بإجمالى وزن 5 أطنان و500 كيلو غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما ضبطت القوات " كريم.ف"، 26 سنة، صاحب محل بقالة بدائرة قسم ثان المحلة بحوزته 24 عبوة "مياه غازية وعصائر وجبنة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وحُرر محضران بالواقعة، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.