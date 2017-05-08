أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. "لوبان" ترقص بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

Google+ Print
بالفيديو.. "لوبان" ترقص بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالفيديو.. "لوبان" ترقص بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

مصراوي Masrawy

"لوبان" ترقص بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية ال

كتب - هشام عواض:

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع للمرشحة اليمينة المتطرفة "لوبان" وهي ترقص عقب انتهاء الفرز وهزيمتها في الانتخابات.

وظهرت المرشحة الخاسرة في مكان مظلم قليلًا وتتمايل على وقع الأغاني.

وتم الإعلان امس عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصول ماريان لوبان على 34.2% من إجمالي الأصوات، بينما حصل إيمانويل ماكرون على 65.8%،وبهذا أصبح الشاب رئيسًا للجمهورية الفرنسية. 

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين