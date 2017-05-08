بالفيديو.. "لوبان" ترقص بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

كتب - هشام عواض:

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو للمرشحة اليمينة المتطرفة "لوبان" وهي ترقص عقب انتهاء الفرز وهزيمتها في الانتخابات.

وظهرت المرشحة الخاسرة في مكان مظلم قليلًا وتتمايل على وقع الأغاني.

وتم الإعلان امس عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصول ماريان لوبان على 34.2% من إجمالي الأصوات، بينما حصل إيمانويل ماكرون على 65.8%،وبهذا أصبح الشاب رئيسًا للجمهورية الفرنسية.