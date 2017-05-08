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السيسي يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك

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مصراوي Masrawy

يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك (1)السيسي يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك (1)

السيسي يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك (2)السيسي يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك (2)

القاهرة- (مصراوي):
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، بمقر إقامته بالكويت أعضاء الجانب الكويتي في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب خلال اللقاء بأعضاء الجانب الكويتي، في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك، مشيداً بالدور الذي يقوم به المجلس منذ انشائه في نوفمبر 2015 في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
 وأكد السيسي على حرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، وذلك لتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين حسبما ذكر بيان رئاسة الجمهورية.
 
واستعرض السيسي التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما تنفذه مصر من مشروعات قومية، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، كان آخرها اقرار قانون جديد للاستثمار.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء الجانب الكويتي بمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي رحبوا خلال اللقاء بزيارة الرئيس للكويت، مؤكدين حرصهم على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تغير جاد في جوانب كثيرة.
 
 كما أشادوا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها المصرية، ومساهمتها في تحسين مناخ الأعمال.
 
 وأعربوا عن تطلعهم لعقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، لاسيما في ضوء ما توفره اجتماعات المجلس من مناسبة جيدة لبحث مشروعات التعاون الجديدة في مصر.
 
 وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول آفاق التعاون مع الشركات الكويتية، حيث تم الاستماع إلى ما أبداه أعضاء الجانب الكويتي في المجلس من مقترحات وأفكار حول مناخ الأعمال فى مصر.

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مصراوي Masrawy

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