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بـ32 طربة حشيش.. الإيقاع بتاجر مخدرات في العجوزة

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بـ32 طربة حشيش.. الإيقاع بتاجر مخدرات في العجوزة بـ32 طربة حشيش.. الإيقاع بتاجر مخدرات في العجوزة

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حشيش - صورة أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط أحد تجار المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن ميكانيكي يدعى "إبراهيم أ."، 30 عاما، يتخذ من مسكنه وكرا لتجارة المخدرات.

وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، ومعاونه الرائد عمرو نصير من ضبط المتهم بأحد الأكمنة بشارع وادي النيل، وبحوزته 32 طربة حشيش، و800 جنيه، وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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