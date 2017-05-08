بالصور.. تفحم سيارة ملاكي بمنزل كوبري التونسي ونجاة السائق

كتب - فتحي عمر:

تفحمت سيارة ملاكي بمنزل كوبرى التونسي نتيجة عطل مفاجئ صباح الاثنين، ونجا قائدها من الموت واحترقت كل محتوياتها مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات وظهور كثافات مرورية في محور الأوتوستراد والمعادي وصولا الى القلعة و أنتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات و انتقلت سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى التونسي بظهور كثافات ناتجة عن حريق سيارة.

وأمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع بالخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.