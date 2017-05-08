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التحقيق مع 6 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بدمياط

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التحقيق مع 6 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بدمياط التحقيق مع 6 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بدمياط

مصراوي Masrawy

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، 6 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة، للتحقيق معهم، وقرر خصم يوم من رواتبهم، لتركهم العمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية بدون إذن مسبق.

ورصدت لجان من إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة خلال جولتها بمديرية الشباب والرياضة، سير العمل وتواجد العاملين بها وقت العمل الرسمى، وتابعت سجلات الحضور والانصراف، لتكشف عدم تواجد 6 من العاملين بمقر عملهم، وتركهم العمل، رغم توقيعهم بخانة الحضور وعدم وجود إذن يبرر تركهم للعمل.

ووجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة، بضرورة مراعاة تنفيذ القرار رقم 504 لسنة 2013، الصادر عن السلطة المختصة بشأن تنظيم استخدام وقت العمل الرسمي.

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