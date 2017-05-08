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كلاكيت ثاني مرة.. هبوط أرضي بأحد شوارع حي وسط الإسكندرية

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كلاكيت ثاني مرة.. هبوط أرضي بأحد شوارع حي وسط الإسكندرية كلاكيت ثاني مرة.. هبوط أرضي بأحد شوارع حي وسط الإسكندرية

مصراوي Masrawy

هبوط أرضي بأحد شوارع حي وسط الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع أحمد عرابي بحي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، دون إصابات أو تأثير على الحركة المرورية.

تلقى قسم شرطة العطارين، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود هبوط أرضي بشارع أحمد عرابي، فانتقل مأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور وقوات من إدارة الحماية المدنية.

وتبين وجود هبوط أرضي أمام العقار رقم 13 بالشارع المشار إليه، بمساحة 1.5 × 1 متر مربع بعمق 1 متر، دون إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

ومن جهته، قال علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الهبوط ناتج عن كسر ماسورة مياه في الشارع منذ حوالي 3 أشهر، مشيرا إلى إخطار مرفق مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي، وجار إصلاح ومعالجة موقع الهبوط.

يشار إلى أن حي وسط الإسكندرية شهد، أمس، هبوطا أرضيا مماثلا بشارع شارع كلية الطب أمام مديرية التضامن الاجتماعي، ما أدى لتحويل حركة المرور إلى شارع الإسكندر الأكبر.

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