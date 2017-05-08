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السفير الفرنسي في ألمانيا: نجاح ماكرون أمل كبير لباريس وأوروبا

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السفير الفرنسي في ألمانيا: نجاح ماكرون أمل كبير لباريس وأوروبا السفير الفرنسي في ألمانيا: نجاح ماكرون أمل كبير لباريس وأوروبا

مصراوي Masrawy

إمانويل ماكرون

برلين - (د ب أ):

أعرب السفير الفرنسي في ألمانيا، فيليب إتيان، عن ارتياحه لفوز إمانويل ماكرون، مرشح تيار يسار الوسط، في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال إتيان اليوم الاثنين في برلين: "هذا أمل كبير لأول مرة. أمل كبير لفرنسا وأوروبا".

وذكر إتيان أنه يتعين على ماكرون الآن ترضية الفرنسيين مع "الأهداف الكبيرة للمستقبل والالتزام بتعهداته"، موضحا أن الفرنسيين انتخبوا ماكرون لأنه يتبنى سياسة موالية لأوروبا بوضوح.

وقوبل فوز ماكرون على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن بارتياح على المستوى الدولي.

وأظهرت النتائج الأولية فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية بنسبة تتراوح بين 65 إلى 66% من الأصوات، فيما حصلت منافسته مارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف على نسبة تراوحت بين 34 إلى 35%.

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