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بالصور || طلبت الزواج من عادل أدهم بعمر الـ17.. من هي لمياء السحراوي ؟ وهل تزوجت من حبيب العادلي ؟

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بالصور || طلبت الزواج من عادل أدهم بعمر الـ17.. من هي لمياء السحراوي ؟ وهل تزوجت من حبيب العادلي ؟ بالصور || طلبت الزواج من عادل أدهم بعمر الـ17.. من هي لمياء السحراوي ؟ وهل تزوجت من حبيب العادلي ؟

جدل كبير أثير حول الفنان الكبير محمد منير بعدما تداول عدد كبير من النشطاء صور تجمعه مع لمياء السحراوي، أرملة الفنان عادل أدهم، فاعتقد الكثيرون أن سمة علاقة تجمعهما، خاصة بعد ظهورهما سويا في عدة مناسبات، ما جعل البعض يرجح زواجهما، وهو الامر الذي نفته مصادر مقربة من الطرفين، بحسب بعض التقارير المتداولة.
 
ونرصد أبرز المعلومات عن لمياء السحراوي خلال التقرير التالي.
 
1- حصلت على ليسانس الحقوق عام 1982، ولم تعمل في المجال.
 
2- دخلت مجال عرض الأزياء، بعد وفاة زوجها الفنان عادل أدهم عام 1996، في ميلانو لمدة 4 سنوات، ولكنها لم تستمر في العمل به.  
 
3- ولدت لأب مصري وأم ألمانية، كانت تدعى كلاوديا، فأسلمت وأطلقت على نفسها اسم "فاطمة"، بحسب حوارها مع أحد المواقع الإلكترونية.
 
4- كان والدها يعمل قبطانا في قناة السويس.
 
5- تزوجت الفنان عادل أدهم وهي بعمر 17، ومن الطريف أن هي من بادرت بطلب يده، بعدما لمست فيه الطيبة ورقي الأخلاق وانجذبت إليه، بحسب قولها.
 
6- من المواقف الطريفة التى جمعتها بزوجها الراحل، كان خلال ممارستها للسباحة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحينما رأته أول مرة هربت من أمامه جريًا، حيث كانت تخشاه باعتباره شرير السينما، كما كان يظهر في جميع أفلامه.
 
7- أصر "أدهم" على  أن تستكمل مشوار تعليمها ودراستها فبعد أن أنهت المرحلة الثانوية في مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التحقت بكلية الحقوق وحصلت على الليسانس. .
 
8- استمر زواجها من الفنان الراحل عادل أدهم 15 عامًا ورافقته في رحلة المرض والعلاج، وعندما اشتد عليه المرض اضطرت إلى بيع سيارته للمساهمة في نفقات علاجه، وسافر أدهم إلى باريس للعلاج، لكنه رحل بعدما عاد للوطن.
 
9- انتشرت العديد من الشائعات حول زواجها من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومقابلتها له بنادي الجزيرة وإنجابها طفلة منه، حسبما نشرت إحدي الصحف وقتها، لكنها خرجت بعدها ونفت تلك الشائعات، مشيرة إلى أنه منذ وفاة زوجها الفنان الراحل لم تتزوج مرة أخرى، ولم تنجب بالطبع، قائلة خلال أحد تصريحاتها الصحفية: "ربنا حرمني من الإنجاب أصلا". 
 
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المصدر : التحرير

 

 

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