بالفيديو || والد الطالبة المذبوحة بالغربية : المحامي اللي هيدافع عن الجناة هولع فيه

سمر العشري

أجهشت والدة إلهام، طالبة الإعدادي، التي عثر على جثتها مذبوحة بعد اغتصابها في زراعات الغربية- في البكاء، مطالبة بإعدام المتهمين.

وتوعد والد المجني عليها، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»- المتهمين بحرق منازلهم، في حالة معاقبتهم بأحكام قضائية مخففة، قائلا: «بنتي إلهام كانت رقم 3 في بناتي، وكانت بمثابة الولد، الذي لم أنجبه، وكنت بتعامل معاها على إنها ولد».

وتساءل والد الضحية: «هاستقبل جثة بنتي إزاي؟ وأنا عمري ما عملت حاجة وحشة في أحد، والمحامي اللي هيدافع عن المتهمين هولع فيه».

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الرملية، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة فتاة ملقاة وسط الزراعات بالقرية.

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد خيري جعيصة، رئيس مباحث المركز، والنقيبين أحمد جمعة وأحمد أبو زامل؛ لكشف غموض الواقعة، وبالفحص، تبين إصابة الفتاة بجرح قطعي بالرقبة واليد، وكشفت التحريات أن الفتاة مقيمة بقرية شبشير الحصة، التابعة لدائرة المركز، وكانت متغيبة عن المنزل، منذ مساء الخميس.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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