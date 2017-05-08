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شاهد || شقيقة أنغام تعود لمهاجمتها : ''مش هتقدري تلغي اسم محمد علي سليمان''

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شاهد || شقيقة أنغام تعود لمهاجمتها : ''مش هتقدري تلغي اسم محمد علي سليمان'' شاهد || شقيقة أنغام تعود لمهاجمتها : ''مش هتقدري تلغي اسم محمد علي سليمان''

هاجمت غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، شقيقتها المطربة أنغام، بسبب والدهما، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت غنوة: "أبويا الموسيقار محمد علي سليمان، شرف ليا إني بنتك، وأي حد يتشرف بحضرتك، وأي حد يتمنى إنك كنت تبقى أبوه، اسمك وسيرتك شرف ليا ولإخواتي، ربنا يخليك لينا ويديلك طولة العمر، ولا حد يقدر يمحي اسم محمد علي سليمان من تاريخ الموسيقى العربية".
وتابعت غنوة: "من غيرك مكنش هيبقى في حاجه اسمها أنغام.. مش هتقدري في يوم تلغي اسم محمد علي سليمان، موجود بيكي ومن غيرك، لأنه شرف لكل فنانين ".
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المصدر : مصراوي

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