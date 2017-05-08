خطير .. لحوم البرازيل أصابت بعض الفتيات بسرطان الثدي وبيطرية تطالب مصر بسرعة تحليلها

سمر العشري

صرحت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتورة شيرين زكي، بأن دولة البرازيل تحقن الماشية بهرمون “الروكتوبمين”؛ لزيادة وزن الحيوانات وسرعة نموها، وهو يعد مضرا جدا على صحة الإنسان الذي يتناول تلك اللحوم.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي أجرى مداخلة تليفونية، بالدكتورة شيرين زكي، في برنامجه “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، وقالت إن “الروكتوبمين” يصيب الفتيات بسرطان الثدي، والعقم فنسبة الإصابة بسرطان الثدي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث يقوم الهرمون ببعض التغييرات على الهرمونات لدى الفتيات ويحولها لهرمونات ذكورية، ولذلك تتحول إلى أورام سرطانية.

وطالبت “زكي”، الدولة بتحليل اللحوم البرازيلية قبل دخولها إلى مصر؛ للتعرف على نسبة مادة الهرمون المحقونة به داخلها، وتابعت أن هناك 160 دولة على مستوى العالم تجرم دخول اللحوم البرازيلية إليها.

إلا أن ردود الأفعال الرسمية في مصر تضاربت، ومن جانبها نفت هيئة الخدمات البيطرية إيقاف استيراد اللحوم من البرازيل، لحين ورود الرد الرسمي من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة في علاقة بطريقة ذبح الماشية والدواجن الحية في المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات المصرية، لاسيما عادت مصادر رسمية للوزارة إلى مراجعة بيانات اللحوم والدواجن المستوردة من البرازيل، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالاستيراد منها، وتشديد الإجراءات الصحية والبيطرية المتعلقة بالشحنات الأخرى الواردة إلى مصر من البرازيل خلال الفترة المقبلة استعدادًا لشهر رمضان.

لبمصدر : مصر فايف