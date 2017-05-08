معمل البحوث: زراعة القمح في الأحواض السمكية يقلل الفجوة الغذائية

التحرير

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قال الدكتور جمال عزازي رئيس قسم بحوث الاقتصاد السمكي بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، إن استغلال الأحواض السمكية في استزراع القمح خلال الفترة المقبلة أصبح توجه عام لوزارة الزراعة وللدولة، وذلك بهدف سد العجز فى الفجوة الغذائية من محصول القمح، وسوف تصل الإنتاجية إلى 30 أردب للفدان الواحد.

وأضاف رئيس الاقتصاد السمكى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المعمل المركزى بدأ زراعة القمح بالأحواض السمكية منذ نوفمبر الماضي، حيث تتم عملية البدار بعد انتهاء الصيد بـ15 يومًا حتى يتشقق سطح التربة بعد تعرضه لأشعة الشمس، وبالتالى يمكن إيجاد مهد للبذرة عند عملية البدار، ويتم عمل صيانة للأحواض قبل عملية بدر القمح مما يؤهل الحوض لأن يجف بسرعة ويتخلص من الماء الزائد ويتم الحصاد فى منتصف أبريل وحتى بداية مايو.

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وأضاف أن الإنتاجية الفدانية هذا العام مرتفعة، كما أن القمح جاهزًا للحصاد خلال الأيام القليلة القادمة، متابعًا: "عندنا أكثر من 300 ألف فدان مزارع سمكية يمكن استخدامها فى زراعة القمح، وبدون أى تكاليف زائدة، وسيتم الحصاد وبداية الاستزراع السمكى خلال فصل الصيف".

كان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيفتتح أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أعمال تطوير بحيرة البرلس وكورنيش بحيرة البرلس خلال شهر يونيو المقبل.