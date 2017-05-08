رئيس الوزراء يفتتح معرض تمكين ذوي الإعاقة

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افتتح اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المعرض والمؤتمر الدولى السنوى السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والذي يقام تحت شعار: "دمج ـ تمكين ـ مشاركة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من مسؤلي الوزارة، ويأتي انعقاد المؤتمر للعام السادس على التوالي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق مواطنيها من ذوي الإعاقة، وفقا لاحترام أحكام الدستور ومباديء حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت في هذا المجال، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمضاعفة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب لهم.