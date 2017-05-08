رئيس الأركان يتفقد منظومات التسليح بالقوات البحرية ويلتقي مقاتليها
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السيسي يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك
رئيس الأركان يتفقد منظومات التسليح بالقوات البحرية ويلتقي مقاتليها
إلغاء إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصادياً
رئيس الأركان يتفقد عددا من منظومات التسليح وعناصر التأمين القتالي بالقوات البحرية
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سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي
أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها
عضو بالبرلمان تتقدم بييان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن مستشفى العباسية