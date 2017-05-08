رئيس الأركان يتفقد منظومات التسليح بالقوات البحرية ويلتقي مقاتليها

بالصور- ماذا فعل المصريون أثاء توقف خدمة "واتس آب"؟

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خاص | أبو الليف يكشف تفاصيل الصلح بينه ووالد "قتيل الكارو"

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ميدو يكشف مشكلته في بدايته مع المنتخب.. وكواليس صدامه مع عمرو زكي