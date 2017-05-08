"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة وحدة غسيل كلوي بالشرقية

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سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي
أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها
عضو بالبرلمان تتقدم بييان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن مستشفى العباسية