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J Lo تلفت الأنظار بفستان كارول سماحة

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J Lo تلفت الأنظار بفستان كارول سماحة J Lo تلفت الأنظار بفستان كارول سماحة

يحظى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد بشعبيّة كبيرة بين النجمات ولا يخفى على أحد أنّ النجمة Jennifer Lopez هي أكبر وأهم معجباته. نشاهدها دومًا متألقة بأزياء تحمل توقيعه كان آخرها إطلالتين جذّابتين أطلّت بها في حفل
Premios Juventud قبل أيام .
أثناء أدائها لفقرة استعراضيّة اختارت JLo بدلة ضيقة باللون الأسود من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2013 التي عرضت في باريس قبل عدة أسابيع .
وعندما صعدت لتستلم جائزتها التكريمية اختارت النجمة فستانًا ذهبيًّا قصيرًا بأكمام طويلة من مجموعة صيف 2013. رأينا النجمة كارول سماحة متألقة بهذا الفستان نفسه خلال ظهورها في لقاء تلفيزيوني مع المذيعة جومانه بوعيد مؤخراً وقد أعجبنا في إطلالتها كثيراً بحيث تفوقت على JLo هذه المرّة .
يبدو أنّ زهير مراد يعرف تماماً كيف يبرز نقاط الجمال التي تتمتع بها Jennifer Lopez وغيرها من النجمات, وهذا ما يجعلهن يعدن له دائمًا.

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سيدتي