الأهلي في مهمة سهلة أمام التعدين على ملعب «السلام»

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره النصر للتعدين في السادسة والربع من مساء اليوم، الإثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري العام، وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين في المسابقة المحلية منذ انطلاقها.

المباراة الوحيدة التي سبق أن جمعت الأهلي والتعدين جاءت في الدور الأول من مسابقة الدوري بالموسم الحالي، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزهم وليد سليمان «هدفين» وجونيور أجايي.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، وتمكن الأهلي من جمع نقاطه من 22 فوزًا و5 تعادلات، بينما يحافظ على سجله خاليًا من الهزيمة.

أحرز الأهلي حتى الآن 46 هدفًا يحتل بها ثاني أقوى خط هجوم في الدوري خلف مصر المقاصة، بينما دفاع الأهلي هو الأقوى في الدوري، حيث لم تستقبل شباكه سوى ستة أهداف فقط.

على الجانب الآخر، يحتل النصر للتعدين المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات، و4 تعادلات، بينما خسر 17 مباراة في الموسم الحالي.

أحرز التعدين في الدوري حتى الآن 22 هدفًا ليكون ثالث أضعف هجوم في المسابقة بعد طنطا والشرقية، بينما دخل شباكه 50 هدفًا، وهو أضعف دفاع في الدوري.

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وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل.

الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد، وأحمد فتحي.

الوسط:عمرو السولية، وحسام غالي وعبدالله السعيد، وميدو جابر، وأكرم توفيق، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وعمرو بركات، وكريم نيدفيد.

الهجوم: سليماني كوليبالي، وجونيور أجايي، وعمرو جمال.