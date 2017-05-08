كونتي: توتنهام كان يمتلك الأفضلية على تشيلسي للفوز بالبريميرليج

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أكد مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، على أن توتنهام امتلك أفضلية كبيرة للتتويج بالدوري الإنجليزي، على حساب البلوز في بداية الموسم، وذلك قبل أن تتعرض أمال السبيرز لضربة قوية في صراع الفوز باللقب، بالخسارة من وست هام يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وإذا تمكن تشيلسي من التغلب على ميدلبزره اليوم، ومن ثم الفوز على وست بروميتش بعد أربعة أيام، فسيحرز البلوز اللقب قبل أن يخوض توتنهام مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

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وأوضح كونتي أن توتنهام امتلك أفضلية كبيرة على حساب تشيلسي في سباق الدوري الإنجليزي هذا الموسم من خلال تواجد مدرب رائع مع الفريق منذ 3 أعوام هو ماوريسيو بوكيتينو، كما نافس السبيرز بقوة على لقب الدوري الموسم الماضي بينما أنهى البلوز المسابقة في المركز العاشر، وأخيرًا حظى توتنهام بسوق انتقالات مميز الصيف الماضي أفضل من تشيلسي.

وأضاف كونتي أن توتنهام أيضا يمتلك مشروعًا كبيرًا بدأه من 3 أعوام، بينما يخوض المدرب الإيطالي موسمه الأول على رأس القيادة الفنية لتشيلسي، مشيرًا إلى أن لولا المستوى المميز الذي قدمه البلوز هذا الموسم، لتوج السبيرز بلقب الدوري بسهولة شديدة.