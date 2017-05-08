بالفيديو.. معلمة تتسبب في إصابة تلميذة بعاهة مستديمة

شيماء مصطفى

روت الطفلة سماهر، التلميذة بالصف السادس الابتدائي، تفاصيل تعرضها لعاهة في يدها بسبب إحدى المدرسات في مدرسة السادات، لافتة إلى أن المعلمة عاقبتها بسبب غيابها عن المدرسة لمدة يوم بسبب استقبالها لخالتها في المطار.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج "انتباه"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم منى عراقي، أن المعلمة اعتدت عليها بآلة حادة تسببت في إصابتها بعاهة مستديمة بكف يدها بسبب كسر مضاعف، لافتة إلى أن المعلمة أعطتها مبلغ 100 جنيه لعلاج يدها إلا أن والدها رفض ذلك وأرجع المبلغ لها.

ولفتت إلى أنها قامت بإجراء عملية جراحية في يدها ولا تزال تعاني من العاهة المستديمة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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