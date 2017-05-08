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برسالة "خادشة".. ممثلة شابة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

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برسالة "خادشة".. ممثلة شابة تعلن إصابتها بسرطان الثدي برسالة "خادشة".. ممثلة شابة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

 
 
أعلنت الممثلة الشابة مي صالح، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، ومن المقرر أن تجري عملية جراحية، خلال الأسبوع المقبل. 
وجاء إعلان مي عن إصابتها بهذا المرض، من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عبرت فيه عن غضبها، بعد تعرضها لمضايقات من أحد الأشخاص، موجهة كم كبير من الألفاظ الخادشة للحياء، التي صدمت جمهورها.
برسالة خادشة.. ممثلة شابة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
وانتقد الجمهور، منشور الفنانة الشابة، مؤكدين أنه لا يليق أن يصدر منها، ولابد أن تعتذر عنه، فيما دافع عنها البعض، بداعي أنها في حالة نفسية سيئة، بسبب مرضها.
من جانب آخر، تنتظر مي عرض فيلمها الجديد "خطيب مراتي"، الذي تشارك في بطولته بجوار أحمد سعد وريم البارودي، وهو من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.
وبدأت صالح مشوارها الفني، كمساعدة مخرج، قبل أن تتجه للتمثيل، وشاركت في أول أعمالها مسلسل "رحلة العمر"، مع مصطفى فهمي وخالد زكي وتيسير فهمي، كما ظهرت في عدد من الأعمال الأخرى، بينها "مؤسسة شهر العسل" ، "نهارك نادي"، "الحب والعنف"، "وجع البنات"، "الفنار"، و"القطة العمياء".
 
برسالة &quot;خادشة&quot;.. ممثلة شابة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
 
المصدر : دوت

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