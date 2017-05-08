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ايران تهدد السعودية، فماذا قال وزير دفاعها ؟

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ايران تهدد السعودية، فماذا قال وزير دفاعها ؟ ايران تهدد السعودية، فماذا قال وزير دفاعها ؟

في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية، مع التلفزيون السعودي، وقوله ” أن إيران تريد السيطرة على العالم الإسلامي”، وأضاف متسائلا  بالقول: “”كيف يتم التفاهم معهم؟ فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لظهوره عبر السيطرة على العالم الإسلامي”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان في حديثه أن هناك ” هدفاً رئيسياً للنظام الإيراني في الوصول إلى قبلة المسلمين، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في ، بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”.

 

هذه التصريحات أثارت حفيظة الجانب الإيراني، واعتبرته توجها عدائيا، وكان الرد على لسان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، يحمل في طياته تهديدا صريحا للسعودية، حيث نُقل عن دهقان قوله الذي أدلى به إلى قناة المنار : ” إذا ارتكب السعوديون أي حماقة لن نترك منطقة على حالها باستثناء مكة والمدينة”.

 

 

المصدر : مصرفايف

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