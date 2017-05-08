إسرائيل تنشر فيديو للبرغوثي وهو يتناول الطعام

(أ ف ب):

نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية أمس الأحد، شريط فيديو يظهر القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام منذ 21 يوما، وهو يتناول الطعام، في وقت دحضت زوجته صحة تلك الصور.

وأكدت فدوى البرغوثي لوكالة فرانس برس أن "شريط الفيديو مزيف ويهدف إلى كسر عزيمة الأسرى".

ويظهر البرغوثي في فيديو نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو يتناول الكعك في صور قيل إنها التقطت في 27 أبريل و5 مايو، وفق بيان مصلحة السجون.

ويخوض الاسرى الفلسطينيون منذ 17 أبريل اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه بهجمات دامية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).

وقالت زوجته لفرانس برس الأحد، إن البرغوثي وضع في سجن انفرادي 22 مرة منذ اعتقلته إسرائيل وإن "هذه الوسائل لكسر عزيمة الأسرى تظهر فشل إسرائيل."

من جهته، ندد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بـ"الحسابات السياسية لمروان البرغوثي".