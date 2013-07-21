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ما سر عشق نجمات هوليوود للدانتيل الأسود؟

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ما سر عشق نجمات هوليوود للدانتيل الأسود؟ ما سر عشق نجمات هوليوود للدانتيل الأسود؟

يتميّز الدانتيل الأسود بالأنوثة والجمال، وهذا لم يتغيّر منذ سنوات حتى أصبح الدانتيل من اتجاهات الموضة في مختلف المواسم .
ترتدي نجمات هوليوود الدانتيل الأسود في جميع المناسبات ويفضلنه لإطلالتهنّ على السجادة الحمراء. فقد اختارته النجمة Catherine Zeta-Jones بفستان ذو تصميم عصري جميل حمل توقيع المصممة Maria Lucia Hohan، وارتدته Scarlett Johansson في لوك كلاسيكي أنيق أثناء تصوير إعلان دار
Dolce & Gabbana.
يمكنكِ إضافة لمسة من الدانتيل الأسود إلى تفاصيل فستانكِ لتضيفي له شيئًا من الفخامة كما فعلت كل من Georgia May Jagger و Portia Freeman. كما يعتبر الخيار الأمثل لمن تفضّل ارتداء الأكمام الطويلة في مناسباتها.
لهذا النوع من الأقمشة جمالاً لا يخبو ولا يندثر وإن أردت مضاعفة هذا الجمال ننصحكِ بتنسيقه مع مجوهرات برّاقة سواء كانت أقراطًا ماسيّة أو عقدًا جميلًا وملفتًا، فهذا هو الخيار الأمثل لتحصلي على إطلالة ملكيّة ساحرة.
شاهدي كيف تألقت النجمات بأزياء صنعت من الدانتيل الأسود وأخبرينا أي الإطلالات تناسب ذوقكِ؟

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سيدتي