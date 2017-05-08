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عاجل .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين لتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة على المحافظات التالية

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عاجل .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين لتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة على المحافظات التالية عاجل .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين لتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة على المحافظات التالية

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع قوي لدرجات الحرارة يوم الإثنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرارة على كافة المحافظات خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج “صباح الخير يا ”، الذي يتم عرضه على التليفزيون المصري، أن يوم الإثنين يعد ذروة موجة الطقس الحار الذي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن ينشط غدا الرياح الخماسينية المحملة بالرمال والأتربة، ونصح المواطنين بعدم الوقوف طويلا تحت أشعة الشمس وشرب الكثير من السوائل والمياة.

وأوضح أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين :

القاهرة العظمى 37، والصغرى 23، والإسكندرية 32/16، ومرسى مطروح 21/16، وبورسعيد 25/20، ودمياط 24/19، الإسماعيلية 37/20، السويس 38/20، العريش 36/14، طنطا 37/15، الغردقة 36/25، شرم الشيخ 34/24، رفح 35/10، كاترين 30/17، سيوة 36/20، الفيوم 39/19، وسط الدلتا 37/22، أسيوط 40/21، سوهاج 40/20، الأقصر 41/24، أسوان 41/24.

 

المصدر : مصرفايف

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