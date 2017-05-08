الجريمة التي زلزلت إمبابة.. إسلام قُتل على يد ميكانيكي وبائع وهو يدافع عن أمه فسقط غارقاً في دمائه أمام المسجد ونطق بالشهادة قبل أن يفارق الحياه وهو في طريقه للمستشفى

شيماء مصطفى

لقي شاب مصرعه أمام والدته بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، على يد ميكانيكي وبائع، حيث أنهم هاجموه بالأسلحة البيضاء وقذفوه بالحجارة، حتى غرس أحدهما سكينا بقلبه أنهت حياته قبل نقله إلى المستشفى.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الجيزة اللواء “هشام العراقي”، قد تلقى إخطارا من مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء “إبراهيم الديب”، يفيد بمقتل “إسلام طارق” 21 عام سائق سيارة ميكروباص على أثر تلقيه عدة طعنات بالسلاح الأبيض.

وبسؤال والدة المجني عليه “صباح عبد الظاهر” ربة منزل، قالت أن “إسلام” كان يعمل سائق ميكروباص وكان يتولى الإنفاق على الأسرة، مشيرة إلى أنه قبل مقتله بعدة أيام نشب خلاف بينه وبين “كريم . ص” 23 سنة ميكانيكي، شقيق تاجر مخدرات كان يظن أن ابنة عم “إسلام” قامت بإبلاغ الشرطة عن نشاطه، مما أدى للقبض عليه، فقرر الانتقام من ولدها “إسلام” بسبب دفاعه عن ابنة عمه.

وأضافت والدة المجني عليه، أن “كريم” أحضر معه صديقه “سليم ق” 22 عام بائع وعدد من أفراد أسرته، وتجمعوا أمام المنزل الذي نقيم فيه بإمبابة بعد منتصف الليل، وطلبوا مني النزول للحديث معهم فاستجبت لطلبهم ونزلت إليهم، إلا أنهم حاولو التشاجر معي والتعدي علي، فسمع “إسلام” صوت المشادة بيننا فنزل مسرعا من المنزل للدفاع عني، فهاجموه بالحجارة، وقام “كريم” وصديقه “سليم” بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى وصلت إحدى الطعنات إلى قلبه فسقط على الأرض غارقا في دمائه أمام مسجد الحي المجاور للمنزل، وأثناء نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن نطق بالشهادة.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمنطقة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من ضبط المتهمين “كريم وسليم”، واعترفا بارتكابهما للجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما للنيابة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads