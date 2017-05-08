فيديو| والدة شاب تروي معاناة نجلها في الأردن: «ابني بيموت يا ريس»

التحرير

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قرر "جلال" ترك أسرته بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، قاصدا المملكة الأردنية الهاشمية؛ بحثا عن لقمش العيش في ظل ارتفاع الأسعار في شتى أنحاء المحروسة، لكنه لم يهنأ كثيرا بعمله بإحدى المقاهي إذ تم طرده سريعا ليواجه شبح التشرد.

"ابني بيموت"، بهذه الكلمات بدأت والدة "جلال" حديثها إلى "التحرير"، مؤكدة أن صاحب العمل بالأردن يدعى "أمجد ع."، وصديقه "صلاح ا."، تعديا بالضرب على نجلها - صاحب الـ26 عاما - وحصلا على جواز السفر الخاص به وأمواله، وأشهرا سلاحا ناريا في وجهه، وقاما بتهديده بالقتل بسبب مطالبتهما له بالرحيل على خلفية اتهامهما له بتعاطي المواد المخدرة في المقهى.

يلتقط محمد خليل، والد جلال، أطراف الحديث قائلا إن نجله أبلغ قوات الشرطة الأردنية، والسفارة المصرية "لم يهتم أحد بالموضوع، وتم التعدي عليه وإهانته"، بحسب قوله.

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"ابني كل حلمه يرجع بلده، الأموال خلصت، وصاحب العمل منعه من العمل في أي مكان"، يشير والد "جلال" إلى أن نجله أصبح مشردا.

وناشدت والدة الشاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل، لإنقاذ نجلها، خاصة مطاردة صاحب العمل له في عدة أماكن.