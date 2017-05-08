الصناعات الهندسية: نسعى لإنتاج المعدات محليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بيلاروسيا في المرحلة المقبلة؛ للاستفادة من خبراتها بمجال التكنولوجيا المتقدمة في عدة قطاعات، وإنتاج المعدات بدلا من استيرادها.

وأضاف "المهندس"، أنه سيتم الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الوفد البيلاروسي أبدى رغبة في الاستثمار داخل مصر لموقعها الجغرافي وامتلاكها قاعدة صناعية يمكن استغلالها والاستفادة منها، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع عدد من الدول الأوروبية والإفريقية ما يسهل لهم فتح أسواق جديدة في هذه البلدان، والتسويق المنتجات بسهولة.

شاهد أيضا

وكانت غرفة الصناعات الهندسية، المتمثلة في شركة مبروك للصناعات الهندسيه، وقعت برتوكول تعاون مع وزير الصناعة ووفد بيلاروسيا بحضور وزير الإنتاج الحربي.