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وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات مصري توفي في إيطاليا

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وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات مصري توفي في إيطاليا وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات مصري توفي في إيطاليا

التحرير

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المتوفى "أ ح."، الذي وافته المنية يوم 16 مارس الماضي.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بمتابعة مستحقات المواطن، تبين أنه كان يعمل لدى صاحب عمل إيطالي، وينكر علاقة العمل بينه والعامل، معتمدا على عدم وجود أسرة أو عائلة للمواطن بإيطاليا.

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وقال "سعفان"، اليوم الإثنين، إن المكتب تواصل مع أسرة المتوفى بالقاهرة، وهن ثلاث شقيقات، لعمل توكيل لشخص مقيم بميلانو حتى يتمكن من الحصول على المستحقات وديا أو عن طريق القضاء، إذ أرسلن تفويضا عن طريق وزارة الخارجية باسم المستشار العمالي الشخصي للتفاوض واستلام الشيكات بالمستحقات وصرفها وإرسالها لهن.

وأضاف الوزير، أن المستشار العمالي توصل إلى حل ودي مع صاحب الشركة، خاصة أن العامل كان يعمل بصورة غير شرعية، وحصل على مبلغ 7000 يورو، حوالي 135 ألف جنيه مصري بشيكات باسم المستشار العمالي، وتم تحصيل 2000 يورو منهم، والـ 5000 يورو الباقية تصرف بتواريخ محددة وفقا لتواريخ الشيكات المحررة، وتم التواصل مع أسرة المتوفي لعمل إعلام وراثة لإرسال المستحقات المالية لمستحقيها.

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