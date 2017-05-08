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أسعار السيارات ” كيا ” تحاول أنعاش السوق المصري بعروض التخفيضات

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أسعار السيارات ” كيا ” تحاول أنعاش السوق المصري بعروض التخفيضات أسعار السيارات ” كيا ” تحاول أنعاش السوق المصري بعروض التخفيضات

تحاول شركة كيا عمل عروض تخفيضات علي السيارات من أجل عدم فقد أي عميل من عملائها، نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية لدى جميع المواطنين.

حيث وصل سعر السيارة بيكانتو مانيوال في عروض التخفيضات إلى 230 ألف جنيه، في حين أن سعر السيارة سيراتو وصل إلي 335 ألف جنيه.

 

نعرض لكم جدول بأحدث سيارات كيا موديل 2017 في السوق المصري:-

الطراز السعة اللترية والمواصفات السعر بعد التخفيض
Picanto A/T 1.2 230,000
Picanto A/T H/L 1.2 245,000
Rio A/T EX FL 1.4 325,000
Rio HB F/O H/L 1.4 346,000
Cerato A/T EX (DAB*ABS) 1.6 335,000
Cerato A/T H/L 1.6 390,000
Carens A/T EX 1.6 455,000
Carens A/T H/L 1.6 485,000
Soul A/T EX FL 1.6 380,000
Sportage A/T LX F/O 1.6 470,000
Ceed SW A/T LX FL 1.6 370,000

 

المصدر : مصرفايف

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