أسعار السيارات ” كيا ” تحاول أنعاش السوق المصري بعروض التخفيضات

شيماء مصطفى

تحاول شركة كيا عمل عروض تخفيضات علي السيارات من أجل عدم فقد أي عميل من عملائها، نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية لدى جميع المواطنين.

حيث وصل سعر السيارة بيكانتو مانيوال في عروض التخفيضات إلى 230 ألف جنيه، في حين أن سعر السيارة سيراتو وصل إلي 335 ألف جنيه.

نعرض لكم جدول بأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2017 في السوق المصري:-

الطراز السعة اللترية والمواصفات السعر بعد التخفيض Picanto A/T 1.2 230,000 Picanto A/T H/L 1.2 245,000 Rio A/T EX FL 1.4 325,000 Rio HB F/O H/L 1.4 346,000 Cerato A/T EX (DAB*ABS) 1.6 335,000 Cerato A/T H/L 1.6 390,000 Carens A/T EX 1.6 455,000 Carens A/T H/L 1.6 485,000 Soul A/T EX FL 1.6 380,000 Sportage A/T LX F/O 1.6 470,000 Ceed SW A/T LX FL 1.6 370,000

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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