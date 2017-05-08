«ستامفورد بريدج» يستقبل صراع القاع والقمة بين تشيلسي وميدلزبره

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تختتم اليوم مباريات الجولة رقم 36 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي المتصدر برصيد 81 نقطة، نظيره ميدلزبره قبل الأخير برصد 19 نقطة، والذي تعني خسارة اليوم، بالنسبة له، الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجح تشيلسي في الفوز على ميدلزبره في المباريات الست الأخيرة التي جمعت بينهما في الدوري، دون أن تستقبل شباكه أي أهداف، ولم يسبق لفريق ميدلزبره أن فشل في التسجيل على ملعب ستامفورد بريدج في 7 مباريات متتالية، حيث تعود آخر مرة نجح فيها ميدلزبره في التسجيل على ذلك الملعب، إلى شهر سبتمبر من عام 2001، وانتهى حينها اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويحتاج متوسط ميدان تشيلسي سيسك فابريجاس لصناعة هدف وحيد ليصل إجمالي الأهداف التي صنعها هذا الموسم إلى 10 أهداف، وحينها سيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 أهداف في 6 مواسم، حيث يتساوى حاليًا مع واين روني ورايان جيجز في صناعة 10 أهداف أو أكثر في 5 مواسم.

ويأمل البلوز في تحقيق الفوز اليوم لتحقيق الفوز رقم 300 على ملعب ستامفورد بريدج، في تاريخ البريميرليج، ويصبح ثالث فريق يحقق هذا الإنجاز على ملعبه بعد مانشستر يونايتد (347 انتصارًا) وأرسنال (305) انتصارات.

شاهد أيضا

ويخوض تشيلسي مباراته الرابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم الإثنين، ونجح في الفوز بالثلاث مباريات السابقة وذلك بعد أن فشل الموسم الماضي في تحقيق أي فوز في المباريات الثلاث التي خاضها في هذا اليوم.

وتشهد مباراة اليوم مفارقة بأن تشيلسي هو الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم برصيد 72 هدفا بينما يعد ميدلزبره الفريق الأضعف هجوميا مناصفة مع سندرلاند برصيد 26 هدفا، والأغرب من ذلك أن سندرلاند سدد طوال الموسم 93 تسديدة على المرمى بينما سدد تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج فقط 97 تسديدة.

ونجح تشيلسي في معادلة عدد النقاط التي حصل عليها ليستر سيتي الموسم الماضي عند التتويج باللقب برصيد 81 نقطة، وإذا تمكن الفريق من الفوز بالمباريات الأربع المتبقية فسيصل رصيده إلى 93 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أكبر عدد من النقاط حصل عليها فريق في تاريخ البريميرليج وهو تشيلسي نفسه برصيد 95 نقطة في موسم 2004- 2005.