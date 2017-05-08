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الجوازات السعودية: حظر السفر ل6 دول من بينهم دول عربية وللمخالفين عقوبات رادعة

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الجوازات السعودية: حظر السفر ل6 دول من بينهم دول عربية وللمخالفين عقوبات رادعة الجوازات السعودية: حظر السفر ل6 دول من بينهم دول عربية وللمخالفين عقوبات رادعة

الجوازات ، نشرت الإدارة العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الشخصي على برنامج توتير، أن المملكة العربية السعودية قامت بفرض حظر السفر لست دول من بينهم دول عربية وذلك بعد طلب جهات رقابية على حركة السفر من وداخل الأرضي السعودية.

السعودية حظر السفر لدول عربية

وقد صرح المتحدث الرسمي عن الجوازات السعودية أن المملكة حظرت السفر للعديد من الدول العربية، وأن الجهات الرقابية حذرت بأن من يخالف القرارات التي اتخذت بعقوبات رادعة ومنها المنع من السفر لمدة ثلاثة سنوات وتغريم المخالف 10آلاف ريال.

 

وأضاف المتحدث أن الدول هي الأراضي المحتلة(فلسطين)، العراق ، إيران ، اليمن ، الأراضي السورية، تايلاند، وجاءت القرارات وفق تعليمات مشددة مع تغليظ العقوبات للمخالفين، وأضاف أن يمكن بسهولة معرفة المخالفين للقرارات المذكورة من خلال إجراءات وثائق السفر بإدارة الجوازات.

 

المصدر : مصرفايف

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