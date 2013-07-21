أزياء "سترة" السعوديّة.. أناقة رمضانية ملفتة

بدأت ماركة "سترة" السعوديّة كفكرة لتصميم الأزياء التي تجمع بين الستر والحشمة من جهة، مع الأناقة والرقي من جهة أخرى، وقد نجحت في أن تبرز اسمها بين سيدات المجتمع السعودي بهذا المفهوم . في آخر مجموعاتها قدّمت "سترة" مجموعة من الأزياء الرمضانية الأنيقة، وقد احتوت على أزياء جميلة متنوعة في ألوانها وتصاميمها، حيث ضمت عددًا من القفاطين الجذّابة وبعض الأطقم العمليّة . أما بالنسبة للألوان فقد برزت الألوان الصيفية المنعشة في هذه المجموعة مثل: الأصفر، الوردي ، السماوي، والأخضر . كما زيّنت بعض القطع بطبعات عصرية جميلة . كانت القطع المفضلة لدينا في المجموعة هي تلك التي زيّنت أكمامها بالترتر البرّاق باللون الأخضر فقد أضافت لها تلك اللمسة البسيطة شيئاً من الفخامة . شاهدي أزياء ماركة "سترة" واختاري القطعة المفضّلة لديك من بينها.