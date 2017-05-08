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نصف ساعة من التمارين تخلصك بسهولة من ترهل الذراعين

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نصف ساعة من التمارين تخلصك بسهولة من ترهل الذراعين نصف ساعة من التمارين تخلصك بسهولة من ترهل الذراعين

مصراوي Masrawy

نصف ساعة من التمارين تخلصك بسهولة من ترهل الذراعي

أ د ب

مشكلة ترهلات الجلد من أسوء المشكلات التي تواجه المرأة، وتبحث دائمًا عن حلول لها، ولهذا فقد أوضح بروفسور ألماني طريقة للتخلص من الترهلات.

قال البروفيسور إنجو فروبوزه من الجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية أنه يمكن أداء التمارين الرياضية ثلاث مرات لمدة عشر دقائق في الحصة التدريبية الواحدة، من أجل تحقيق نتائج واضحة.

وأضاف "فروبوزه"، يمكن للمبتدئين الاقتصار على تمرينين أو ثلاثة في الحصة التدريبية، ولكي لا تعتاد العضلات على محفزات الإجهاد بسرعة كبيرة، فإنه ينبغي التنويع ما بين التدريبات كل أسبوعين أو ثلاثة، وبالتالي لن يكون التدريب أكثر فعالية فحسب، بل إنه سيكون أكثر تنوعًا.

ولكي تظهر نتائج التدريب بوضوح، لابد من تناول نسبة معتدلة من مع اتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين من أجل تجديد العضلات، من خلال تناول الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات ومنتجات الصويا.

 

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