اكتشفها «أبو السعود» وأُعجب بها «مبارك».. 11 معلومة عن «سوما»

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انطلقت مسيرتها الغنائية من دار الأوبرا، حيث كانت تشارك في الاحتفالات القومية بحضور كبار رجال الدولة، ومن خلال ذلك اكتشفها ملحن كبير وقدمها لأحد المنتجين الذين اشتهروا بدعم المواهب الشابة، وبذلك نالت فرصة الظهور في مطلع الألفينيات حتى اكتسبت شهرتها في عالم الغناء وسط كبار النجوم.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير- لايف" 11 معلومة عن الفنانة سوما.

1- اسمها الحقيقي أسماء سعيد، ولكنها اشتهرت فنيًا بـ"سوما".

2- ولدت في يوم 8 مايو من عام 1985، أي أنها تبلغ من العمر 32 عامًا.

3- درست الغناء في دار الأوبرا المصرية.

4- اكتشفها الملحن الراحل حسن أبو السعود، بعد أن سمعها تغني في أحد الاحتفالات الوطنية التي حضرها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونالت إعجابه.

5- قدمها المنتج الغنائي نصر محروس لأول مرة إلى الجمهور، من خلال دويتو غنائي مع المطرب بهاء سلطان في أغنية "يعني اللي في قلبي"، وذلك في مطلع الألفينيات، وتم تصويرها "فيديو كليب"، وحقق انتشارًا واسعًا.

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6- في عام 2006 شاركت بالغناء في فيلم "90 دقيقة" للمطرب سامو زين، والفنانة غادة عبد الرازق، حيث قدمت أغنية "مقدرش أقول".

7- قدمت أول ألبوم غنائي لها بعنوان "ده حبيبي"، تضمن 8 أغنيات، وحقق نجاحًا كبيرًا.

8- في عام 2009 قامت بأولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم "أعز أصحاب"، مع أحمد فلوكس، أحمد السعدني، ومعتز التوني.

9- أصدرت ثاني ألبوم غنائي لها بعنوان "عيب عليك"، وتضمن 10 أغنيات، بجانب أعمال غنائية جماعية أشهرها: أوبريت "تسلم الأيادي"، و"سيناء".

10- صرحت في حوار صحفي مع مجلة "لها" بأنها ترفض إقامة الحفلات الخاصة قائلة: "ليس لي علاقة بهذا النوع من الحفلات، وأعرف أن هناك فنانات يقبلنها، لكن لكل فنان اتجاهاته وخطواته، وموضوع الأجر والهدايا لا يهمني في شيء، لأني أعرف جيدًا أن من يضع المال تحت قدميه يرتفع، ومن يضعه فوق رأسه يهبط، وأنا والحمد لله رأسي دائمًا مرفوع، وهدايا الأثرياء لا تغريني".

11- تزوجت من زميلها في دار الأوبرا، عضو نقابة الموسيقيين، مصطفى حلمي، بعد صداقة دامت 12 عامًا وأنجبت طفلتين هما "مريم وكارما".