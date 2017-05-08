أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرةأمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرةأمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرةأمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرةأمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

كتب - هشام عواض:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرها رجل أمريكي قام باكتشاف حبيبته مع عشيقها نائمين في السرير، وقام بالانتقام منهما بشكل غريب، بحسب موقع "سبوتنيك".

بعدما عاد "داستن هولواي"، إلى منزله ضبط حبيبته وعشيقها نائمين في السرير، فقرر الانتقام منهما بألا يدخل في جدال أو يشتبك معهما، لكنه اكتفى بالتقاط بعض الصور لصديقته وعشيقها فيما كانا نائمين، حتى أنه التقط صورة "سيلفي" معهما.

وقام "هولواي"، بمشاركة تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفضح أمر حبيبته وعشيقها.

وعلق على الصور: "عندما تعود إلى المنزل لتجد رجلًا آخر في سريرك مع المرأة التي تحبها!.. الرجال الطيبون يستحقون نساء مثلهم".

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا