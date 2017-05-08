بالصور.. أمريكي ينتقم من حبيبته الخائنة وعشيقها بطريقة مبتكرة

كتب - هشام عواض:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرها رجل أمريكي قام باكتشاف حبيبته مع عشيقها نائمين في السرير، وقام بالانتقام منهما بشكل غريب، بحسب موقع "سبوتنيك".

بعدما عاد "داستن هولواي"، إلى منزله ضبط حبيبته وعشيقها نائمين في السرير، فقرر الانتقام منهما بألا يدخل في جدال أو يشتبك معهما، لكنه اكتفى بالتقاط بعض الصور لصديقته وعشيقها فيما كانا نائمين، حتى أنه التقط صورة "سيلفي" معهما.

وقام "هولواي"، بمشاركة تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفضح أمر حبيبته وعشيقها.

وعلق على الصور: "عندما تعود إلى المنزل لتجد رجلًا آخر في سريرك مع المرأة التي تحبها!.. الرجال الطيبون يستحقون نساء مثلهم".