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سفير بولندا بالقاهرة يحتفل بمرور 90 عامًا على توطيد العلاقات مع مصر

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سفير بولندا بالقاهرة يحتفل بمرور 90 عامًا على توطيد العلاقات مع مصر سفير بولندا بالقاهرة يحتفل بمرور 90 عامًا على توطيد العلاقات مع مصر

التحرير

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أعرب سفير بولندا بالقاهرة، ميهاو موركوتشينسكى، عن شعوره بالفخر بالاحتفال هذا العام بمرور 90 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين وبولندا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية في حفل أقيم بمناسبة العيد القومي لبولندا، وحضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات والسفراء المعتمدين لدي مصر.

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وأكد "موركوتشينسكي" أن كلا البلدين شهدتا تغيرات سياسية وتحولات، ولكنهما حافظتا على تطوير الصداقة والتعاون في كافة المجالات من بينها الزيارات الثنائية والتجارة والسياحة والتعليم والثقافة والتبادل العلمي و الآثار والحفاظ عليها .

وأضاف أن هذا العام نحتفل بذكري مرور 80 عاما علي مشاركة بولندا في عمليات اكتشاف الاثار على ضفاف وادي النيل وأنها ساهمت في اكتشاف كثير من الثروات القديمة في مصر، مشيرا إلى أن بولندا تحتفل اليوم بيوم الدستور حيث تبنى البرلمان أول دستور حديث في أوروبا وهو يعد الثاني في العالم بعد الدستور الأمريكي.

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التحرير

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