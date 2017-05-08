الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ليوم الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بالنسبة للبحر المتوسط مابين متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر يكون ارتفاع الموج مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية بالنسبة للبحر المتوسط تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية والرياح السطحية بالنسبة للبحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى:

القاهرة 21 37

الإسكندرية 19 30

مطروح 17 28

بورسعيد 19 27

دمياط 19 28

بلطيم 19 33

الإسماعيلية 19 37

السويس 19 38

العريش 15 34

نخل 12 34

طابا 13 35

الطور 25 32

مرسى علم 24 31

الغردقة 25 34

شرم الشيخ 26 34

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رفح 14 33

كاترين 13 29

سيوة 18 40

المنيا 18 37

الفيوم 18 38

رأس سدر 20 34

أبوسمبل 22 38

وسط الدلتا 20 36

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 23 39

شلاتين 22 34

حلايب 24 32

الوادى الجديد 20 39

قنا 22 39

نويبع 23 35

السلوم 19 36