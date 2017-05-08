حينما بكى أحمد مظهر على حديقة فيلته.. «فشل مبارك في حل الأزمة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذات يوم فوجئ الجمهور بظهوره على شاشة التلفزيون، تكسوه معالم الشيخوخة، ممسكا بعصاه، منحنيا في جلسته، يحاوره الإعلامي مفيد فوزي، الذي تمكن بدهائه من انتزاع دموع "فارس السينما المصرية"، التي كان لها بالغ الأثر في نفس الجمهور.

دموع الفنان الراحل أحمد مظهر ذرفت في اللقاء التلفزيوني بسبب حديقة فيلته التي تحوي مجموعة من أندر النبانات والأشجار، على وشك أن يدهسها "البلدورز"، تمهيدًا لإنشاء طريق المحور الذي كان يمر بجوار الفيلا، ولأن تلك الحديقة كانت كل حياته، لم يتحمل الفنان الراحل حدوث ذلك فسالت دموعه بحرقة على الشاشة، وتعاطف معه الجمهور، خاصة أنه في السنوات الأخيرة من عمره.

شاهد أيضا

اتصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بوزير الإسكان والمرافق حينها حسب الله الكفراوي، ليسأله عن مدى إمكانية إجراء تعديل لتفادي نزع نصف أرض فيلا أحمد مظهر، وتم عمل دراسة ورأى المهندسون تعذر إجراء تعديل، لأن الابتعاد عن الفيلا يستلزم إجراء انحراف بالطريق عشرين مترا ناحية الإسكندرية، ما سيتسبب في وقوع حوادث.

وبعد فشل "مبارك" في حل الأزمة، عرضت الحكومة على الفنان الراحل تعويضا ماليا بمبلغ كبير من المال نظير الجزء المستقطع من حديقة الفيلا، لكنه رفض بشدة، وقال إن الأشجار النادرة التي تم اقتلاعها لا تعوض بمال، ثم إن الفيلا نفسها تشوهت لأنها أصبحت بحديقة صغيرة، وكان يقضي فيها أيامه الأخيرة ويستمتع مع أحفاده بما تبقى من عمره داخلها.

حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، أوضح في لقاء تلفزيوني مع مفيد فوزي، خلال برنامج "مفاتيح" أنه لو تطلب الأمر إزالة جامع لفعل ذلك لمصلحة الملايين، مؤكدًا على أنه ترجي الفنان الراحل أكثر من مرة بإزالة الأشجار لكنه لم يوافق، فاضطر "البلدوزر" إلى إزالة نصف الحديقة، وعليه ظلت الأحزان تلاحق الفنان أحمد مظهر، وأصيب بأكثر من نوبة إغماء حتى فارق الدنيا يوم 8 مايو عام 2002، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد أن اشتدت الالتهابات والآلام الحادة في صدره، وتوفي إثر التهاب رئوي حاد.