محافظ دمياط: الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين

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كتبت - سميرة حسن

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط عن بلوغ إجمالي ما تم توريده قمح محلي بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة 8418 طنا و718 كيلوجرام قمح منذ بدء موسم الحصاد.

وتفقد المحافظ أمس الأحد شونة الغلال التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بكفر سعد والمقامة على مساحة 8000 متر، وبها مظلة على مساحة 500 متر وتستوعب 2600 طن حيث تم توريد 1300 طن بالشونة، وشدد المحافظ على عدم تراكم الأقماح، وذلك للحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه سوف يتم المتابعة المستمرة لأعمال التوريد، لضمان عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين.

كما شدد طه على سرعة استلام المزارعين لكافة مستحقاتهم المالية بعد التوريد.

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وأصدر المحافظ تعليماته للمهندس سمير عتمان مدير عام التموين بدمياط بتوفير أجولة الخيش اللازمة لتعبئة القمح، وقرر أيضا السماح للمزارعين بتوريد القمح لأي شونة دون الالتزام بالحيازة الزراعية وأمر المحافظ العقيد خالد عمارة مدير إدارة مرور دمياط بتسهيل مرور الجرارات الزراعية التي تحمل الأقماح وعدم إيقافها مدة كبيرة على الكمائن المرورية بعد شكوى عدد من المزارعين بكفر سعد من إيقاف جراراتهم وسيارات النقل لمدد طويلة.

وأشار لعقد اللجنة المشكلة لمتابعة عملية توريد القمح برئاسة اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة خلال أيام لتحديد زيادة المساحات التخزينية للشون والهناجر المعدة لتخزين القمح في حالة الاحتياج لذلك.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد القمح.