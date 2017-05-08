فيديو| سعد الدين إبراهيم: هناك شكوك في شرعية البرلمان الحالي

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نفى الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، صحة ما يتم تداوله عن سفره إلى قطر الأيام الماضية ودعوته لانتخابات رئاسية مصرية هناك، موضحًا: «لم أذهب ولم أدعى للسفر إلى هناك».

وقال خلال لقائه مع برنامج «وماذا بعد» الذي تقدمه الإعلامية رانيا محمود ياسين، على قناة «أل تي سي»، أمس الأحد، إنه لم يذهب إلى قطر منذ 4 سنوات.

طالب مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بضرورة عقد انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، لوجود شكوك في شرعية البرلمان ذات الاتجاه السياسي الواحد، وإصدار تشريعات وقوانين تحد من الحريات العامة.