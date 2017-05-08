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التحقيق مع 9 موظفين بسبب انتشار «الناموس» في الغربية

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التحقيق مع 9 موظفين بسبب انتشار «الناموس» في الغربية التحقيق مع 9 موظفين بسبب انتشار «الناموس» في الغربية

التحرير

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قرر رمضان عيد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إحالة 9 موظفين بوحدة مكافحة الملاريا والحشرات التابعة للصحة، إلى التحقيق بالشئون القانونية بسبب الإهمال الوظيفي والهروب من العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

وذكر بيان أمس الأحد أن عيد تلقى تقريرا من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة يتضمن المرور المفاجئ على وحدة مكافحة الملاريا والحشرات التابعة للإدارة الصحية للتأكد من انتظام العمل.

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وتبين من التقرير ترك 9 موظفين العمل دون إذن أو خط سير، وعدم ممارسة دورهم ما أدى إلى انتشار الباعوض والناموس ما سبب أرقًا بالغا للمواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها.

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التحرير

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