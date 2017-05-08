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شابيكونسي يفوز بثاني بطولة له بعد تدمير طائرة الفريق العام الماضي

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شابيكونسي يفوز بثاني بطولة له بعد تدمير طائرة الفريق العام الماضي شابيكونسي يفوز بثاني بطولة له بعد تدمير طائرة الفريق العام الماضي

التحرير

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فاز شابيكونسي ببطولة ولاية سانتا كاترينا لكرة القدم، أمس الأحد، ليحقق لقبه الأول منذ مقتل أغلب لاعبي الفريق في تحطم طائرة في نوفمبر الماضي.

وخسر النادي الصغير، في جنوب البرازيل، صفر-1 على أرضه في إياب النهائي ضد أفاي، لكن النتيجة الإجمالية كانت 1-1 ونال اللقب لتفوقه في نتائج المرحلة التمهيدية.

وهذا ثاني لقب على التوالي لشابيكوينسي في بطولة ولاية سانتا كاترينا، وأول مرة يحقق لقبين متتاليين.

وما زاد من روعة الانجاز أن كل لاعبي الفريق باستثناء ثلاثة ممن كانوا على متن الرحلة المتجهة إلى كولومبيا قتلوا قبل مواجهة أتلتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودأميركانا العام الماضي.

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وتحطمت الطائرة وهي قريبة من مدينة ميديين الكولومبية ولاقى 71 من 77 شخصًا على متنها حتفهم.

وتعاقد المدرب الجديد مانسيني مع 25 لاعبًا جديدًا قبل انطلاق الموسم في يناير، نصفهم على سبيل الإعارة، إضافة لترقية تسعة لاعبين من فريق الشباب والثلاثة المتبقيين من الموسم الماضي.

وتعين على شابيكوينسي أيضًا العثور على بدائل لأغلب أفراد الجهازين الإداري والطبي للفريق.

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التحرير

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