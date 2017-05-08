بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مراكز ومدن الدقهلية
احذر.. جلوس طفلك أمام الشاشات هذه المدة يهدده بـ "السكري"
مصري يخُط "أكبر نسخة من القرآن" بطول 700 متر
بالصور.. ماذا فعل طلاب "الأمريكية" لمواجهة عجز مصر عن توفير المياه؟
بالصور- ماذا فعل المصريون أثاء توقف خدمة "واتس آب"؟
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محافظ الدقهلية يجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن
ضبط بندقيتين وكمية من الحشيش وتنفيذ 47 قرار إزالة في قنا
المؤبد لـ"سفاحة الغربية" في واقعة قتل سِلفتها
"جمرك سفاجا" يضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل
فيديو متداول يكشف عن أكبر مقبرة لجثث الحمير في الجيزة
مجدي الجلاد: "مملكة دمياط بتموت بسبب الحكومات المتعاقبة"
والدة شهيد "كمين المقطم": رفض رشوة.. وأنقذ فتاة
سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي
أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها
عضو بالبرلمان تتقدم بييان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن مستشفى العباسية