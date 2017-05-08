أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية

Google+ Print
مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إن منتخب فاز بالبطولة الإفريقية على الأطباق المروحية للعام الرابع على التوالي وتصدر جدول ميداليات البطولة التي اختتمت مساء أمس الأحد، برصيد 13 ميدالية متنوعة في مختلف المراحل العمرية، وضمنت مصر مقعدين في دورة الألعاب الأوليمبية في الأرجنتين 2018.

وأكد حسني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأحد، أن منتخب مصر تفوق على أبطال الدول المشاركة في كافة المراحل العمرية، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي للرماية يمنح مصر أولوية لثقته في القدرة على تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة وخاصة بعد الإشادة الواسعة من جميع الوفود المشاركة بمستوى التنظيم وحسن الاستقبال وبالأمن والأمان على أرض مصر.

شاهد أيضا

وأعرب، عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ومنحه شرف تنظيم البطولات، قائلاً "قبل البطولة بخمسة أيام استضفنا بطولة إفريقيا للرماية بمشاركة 11 دولة، وبطولة الشيخة فاطمة الدولية للسيدات، بمشاركة 21 دولة، وتصدرت مصر البطولة أيضا بـ47 ميدالية متنوعة، وبعد النجاحات المتواصلة سيبدأ الاتحاد المصري للرماية الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بالأرجنتين 2018 بالمشاركة في بطولة العالم للرماية بألمانيا خلال شهر يونيو القادم".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر