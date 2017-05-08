مصر تحصد المركز الأول برصيد 13 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية

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قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إن منتخب مصر فاز بالبطولة الإفريقية على الأطباق المروحية للعام الرابع على التوالي وتصدر جدول ميداليات البطولة التي اختتمت مساء أمس الأحد، برصيد 13 ميدالية متنوعة في مختلف المراحل العمرية، وضمنت مصر مقعدين في دورة الألعاب الأوليمبية في الأرجنتين 2018.

وأكد حسني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأحد، أن منتخب مصر تفوق على أبطال الدول المشاركة في كافة المراحل العمرية، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي للرماية يمنح مصر أولوية لثقته في القدرة على تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة وخاصة بعد الإشادة الواسعة من جميع الوفود المشاركة بمستوى التنظيم وحسن الاستقبال وبالأمن والأمان على أرض مصر.

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وأعرب، عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ومنحه شرف تنظيم البطولات، قائلاً "قبل البطولة بخمسة أيام استضفنا بطولة إفريقيا للرماية بمشاركة 11 دولة، وبطولة الشيخة فاطمة الدولية للسيدات، بمشاركة 21 دولة، وتصدرت مصر البطولة أيضا بـ47 ميدالية متنوعة، وبعد النجاحات المتواصلة سيبدأ الاتحاد المصري للرماية الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بالأرجنتين 2018 بالمشاركة في بطولة العالم للرماية بألمانيا خلال شهر يونيو القادم".