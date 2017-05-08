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لاعب «طائرة» الزمالك: توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان

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لاعب «طائرة» الزمالك: توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان لاعب «طائرة» الزمالك: توقفت بسبب هرمون في اللحمة البرازيلي يصيب بالسرطان

التحرير

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قال محمد محسن، لاعب طائرة ، إنه شارك في منتخب للكرة الطائرة في ثلاث مسابقات عالمية سابقًا، ولكنه اكتشف بعد إجرائه لتحاليل طبية؛ احتواء جسده على هرمون محظور وصلت إليه نتيجة تناول اللحوم البرازيلي المستوردة من الخارج.

وأضاف محسن، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الهرمون الموجود في أجسادنا لا يوجد داخل أي مكمل غذائي أو منشط غذائي يتعاطاه الإنسان، وإذا حقن به الشخص يؤدي إلى العقم والسرطان، ولا يحقن به سوى الحيونات ليزيد من اجتنازها للحوم والألبان، والاتحاد المصري يعلم ذلك».

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وتابع محسن: «سبب منعي من مشاركة منتخب مصر في البطولات العالمية لمدة أربع سنوات يعود إلى تناولي اللحوم البرازيلية، والمادة التي يتهمونني بتناولها محظور تواجدها في مصر من الأساس ولا تدخل في صناعة الأدوية الطبية».
 

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التحرير

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