محافظ القليوبية يكرم سائقا أنقذ محطة وقود من حريق مدمر

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منح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أمس الأحد، مكافأة مالية وشهادة تقدير لأحمد زكي أحمد السيد، سائق سيارة نقل مواد بترولية بشركة مصر للبترول تكريما له لشجاعته وتضحيته.

وأنقذ السائق محطة وقود في القناطر الخيرية الخميس الماضي من حريق مدمر، عندما قاد شاحنة الوقود المشتعلة بعد دخولها محطة وقود مصر للبترول، في منطقة الوقف، لتفريغ الحمولة، إلى مكان بعيد، ثم قفز منها.

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وتبين من التحريات أنه أثناء تفريغ حمولة السيارة "ع ج أ 6548"، نقل قطاع عام، قيادة أحمد ذكي أحمد، 52 سنة، داخل محطة وقود مصر للبترول، بمنطقة الوقف، اشتعلت النيران فيها بسبب ماس كهربائي، فقام السائق باستقلال السيارة وهي مشتعلة وابتعد بها لمسافة 25 مترا حتى لا تنفجر في المحطة.



